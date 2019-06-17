Хвиля "мінувань" докотилася до Миколаєва: перевіряють зоопарк, храм і аеропорт
У Миколаєві невідомий повідомив про замінування зоопарку, собору у центрі міста, а також Миколаївського міжнародного аеропорта.
Про це пишуть "НикВести".
На місце прибули співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області, поліцейські і вибухотехніки.
Повідомляється, що відвідувачів зоопарку і прихожан храму евакуюють.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua