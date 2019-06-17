Волна "минирований" докатилась до Николаева: проверяют зоопарк, храм и аэропорт

В Николаеве неизвестный сообщил о заминировании зоопарка, собора в центре города, а также Николаевского международного аэропорта.

Об этом пишут "НикВести".

На место прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, полицейские и взрывотехники.

Сообщается, что посетителей зоопарка и прихожан храма эвакуируют.