Волна "минирований" докатилась до Николаева: проверяют зоопарк, храм и аэропорт

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Понедельник, 17 июня 2019, 11:59

В Николаеве неизвестный сообщил о заминировании зоопарка, собора в центре города, а также Николаевского международного аэропорта.

Об этом пишут "НикВести". 

На место прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, полицейские и взрывотехники.

Сообщается, что посетителей зоопарка и прихожан храма эвакуируют. 

 
 

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Темы: Николаев


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