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В ЄС підготували комплекс заходів з чорноморського регіонального співробітництва

Понеділок, 17 червня 2019, 12:59

Рада ЄС ухвалила висновки щодо залучення ЄС до чорноморського регіонального співробітництва.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Рада підтверджує свою прихильність до сприяння процвітанню й стабільності в чорноморському регіоні. Вона наголошує на зростаючому стратегічному значенні чорноморського регіону для ЄС і закликає до посилення участі ЄС у регіональному співробітництві на базі ініціативи Чорноморської синергії.

Зокрема, ЄС підкреслює важливість використання нових можливостей для економічного розвитку, стійкості та сполучення в регіоні та за його межами.

У цьому контексті вона повторює, що повага до міжнародного права, зокрема до принципів незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, Конвенції ООН з морського права, включаючи свободу судноплавства, а також політичні рішення ЄС та його політика невизнання незаконної анексії Криму, є фундаментальними для підходу ЄС до регіонального співробітництва в чорноморському регіоні.

В ЄС підкреслюють важливість подальшого тісного співробітництва з місцевими органами представників громад, академічних і бізнесових кіл.

Рада підтримує транскордонну співпрацю в Чорному морі, зокрема Спільну операційну програму басейну Чорного моря,
"як важливий двигун для співпраці між місцевими та регіональними зацікавленими сторонами, з відчутним результати добробуту для прибережних громад".

Рада закликає Верховного представника і Європейську комісію належним чином розглянути ініціативу Чорноморської синергії в майбутньому програмуванні фінансово-технічної співпраці.

Особливо актуальними є спільні дії у сфері навколишнього середовища, транспорту та енергетики, вважають у ЄС.

Також Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС заявила про намір набути повноправного членства в Комісії із захисту морського середовища Чорного моря від забруднення.

Теми: ЄСКримРосіяанексія
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