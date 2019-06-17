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В ЕС подготовили комплекс мер по черноморскому региональному сотрудничеству

Понедельник, 17 июня 2019, 12:59

Совет ЕС принял выводы по вовлечению ЕС в черноморское региональное сотрудничество.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, сообщает "Европейская правда".

Совет подтверждает свою приверженность содействию процветанию и стабильности в черноморском регионе. Он отмечает растущее стратегическое значение черноморского региона для ЕС и призывает к усилению участия ЕС в региональном сотрудничестве на базе инициативы Черноморской синергии.

В частности, ЕС подчеркивает важность использования новых возможностей для экономического развития, устойчивости и сообщения в регионе и за его пределами.

В этом контексте он повторяет, что уважение к международному праву, в частности к принципам независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС и его политика непризнания незаконной аннексии Крыма, являются фундаментальными для подхода ЕС к региональному сотрудничества в черноморском регионе.

В ЕС подчеркивают важность дальнейшего тесного сотрудничества с местными органами представителей общин, академических и деловых кругов.

Совет поддерживает трансграничное сотрудничество в Черном море, в частности Совместную операционную программу бассейна Черного моря "как важный двигатель для сотрудничества между местными и региональными заинтересованными сторонами, с ощутимым результатом благосостояния для прибрежных общин".

Совет призывает Верховного представителя и Европейскую комиссию должным образом рассмотреть инициативу Черноморской синергии в будущем программировании финансово-технического сотрудничества.

Особенно актуальными являются совместные действия в области окружающей среды, транспорта и энергетики, считают в ЕС.

Также Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС заявил о намерении стать полноправным членом в Комиссии по защите морской среды Черного моря от загрязнения. 

Темы: ЕСКрымРосcияаннексия
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