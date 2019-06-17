Європі варто готуватися до газової кризи на початку 2020 року — Зеркаль

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Понеділок, 17 червня 2019, 14:33

Україна попередила Євросоюз про ймовірну газову кризу, пов'язану з відсутністю договору про транзит газу через українську газотранспортну систему.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, пише Hromadske.  

За її словами, ймовірність того, що Україна та Росія не домовляться про укладання нового транзитного контракту, що буде діяти з 1 січня 2020 року, дуже висока.

"Поки Росія продовжує відкладати дату проведення тристоронніх переговорів про транзит газу, похмурий сценарій газової кризи варто розглянути серйозніше", — повідомила Зеркаль.

Зеркаль також нагадала, що наразі всі європейські країни, у тому числі України, нарощують обсяги закачування газу до своїх сховищ. Це спричинило неабияку пропозицію газу на європейському ринку, що призвело до обвалу цін на паливо. 

Наразі російський газ до Європи постачається через газотранспортну систему України в межах контракту, який завершується 31 грудня 2019 року, нового контракту на транзит Україна та Росія досі немає і РФ прагне відмовитися від послуг українського транзиту. 

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Теми: газ Росія ЄС


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