Европе стоит быть готовой к газовому кризису в начале 2020-го - Зеркаль

Украина предупредила Евросоюз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите газа через украинскую газотранспортную систему.

Об этом в интервью Bloomberg заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, пишет Hromadske.

По ее словам, вероятность того, что Украина и Россия не договорятся о заключении нового транзитного контракта, который будет действовать с 1 января 2020 года, очень высока.

"Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее", - заявила Зеркаль.

Зеркаль также напомнила, что сейчас все европейские страны, в том числе Украины, наращивают объемы закачки газа в свои хранилища. Это повлекло повышение предложения газа на европейском рынке, что привело к обвалу цен на топливо.

В настоящее время российский газ в Европу поставляется через газотранспортную систему Украины в пределах контракта, срок действия которого истекает 31 декабря 2019 года, нового контракта на транзит Украина и Россия до сих пор нет и РФ стремится отказаться от услуг украинского транзита.