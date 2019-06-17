Дружина Макрона поділилася досвідом з дружиною Зеленського

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Понеділок, 17 червня 2019, 16:47

У рамках офіційного візиту президента України до Франції Олена Зеленська зустрілася з дружиною президента Франції Бріжит Макрон у Єлисейському палаці.

Як повідомляє прес-служба українського президента, Бріжит Макрон розповіла про структуру її офісу й хартію, що окреслює завдання та ініціативи, які курує перша леді.

"Дружина Президента Франції поділилася досвідом організації різних проектів, що проходять під патронатом першої леді. Основна увага зосереджена на освіті та охороні здоров'я, питаннях, пов'язаних з дітьми та підлітками", - йдеться в повідомленні.

 
прес-служба президента

У свою чергу, Олена Зеленська розповіла про свої задуми щодо майбутніх проектів, над якими планує працювати в Україні. Вона також запросила Бріжит Макрон відвідати нашу країну. 

Разом з тим, близько 16:40 розпочалася зустріч Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Українська правда

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Теми: Зеленський Франція


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