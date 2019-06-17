Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жена Макрона поделилась опытом с женой Зеленского

Понедельник, 17 июня 2019, 16:47

В рамках официального визита президента Украины во Францию ​​Елена Зеленская встретилась с женой президента Франции Брижит Макрон в Елисейском дворце.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, Брижит Макрон рассказала о структуре ее офиса и хартии, определяющей задачи и инициативы, которые курирует первая леди.

"Жена президента Франции поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди. Основное внимание сосредоточено на образовании и здравоохранении, вопросах, связанных с детьми и подростками", - говорится в сообщении.

 
Пресс-служба президента

В свою очередь, Елена Зеленская рассказала о своих идеях относительно будущих проектов, над которыми планирует работать в Украине. Она также пригласила Брижит Макрон посетить нашу страну.

Вместе с тем, около 16:40 началась встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
Отсутствие решения о вступлении Швеции и Украины в НАТО является угрозой его единству – Зеленский
Зеленский начал визит в Братиславу
Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе – Столтенберг
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: