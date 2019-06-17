Макрон: Ми хочемо уникнути повного виходу Росії з Ради Європи

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не хоче допустити повного виходу Роії з Ради Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Парижі на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Є питання санкції щодо Росії, і тут у Франція дотримується своєї лінії, що їх необхідно продовжувати, поки не будуть виконані умови. Але що стосується санкцій у Раді Європи, то насправді від цих санкцій страждає не російська держава, а громадяни Росії. Тому що приналежність РФ до Ради Європи означає приналежність до юрисдикційного простору, це означає можливість подавати позови про російської держави. І якщо Росія буде виключена з Ради Європи, все це стане неможливим", - сказав Макрон.

"Саме тому із головуванням Фінляндії ми почали процес консультацій, для того, щоб повернути Росію...Ми хочемо уникнути повного виходу Росії із Ради Європи, тому що ми вважаємо, що це буде шкодити насамперед інтересам громадян Росії, ми хочемо забезпечити їхню можливість відстоювати свої права", - додав французький президент.

Детальніше читайте у колонці міністра: "Чи є життя після санкцій: що робитиме Україна у разі повернення росіян до ПАРЄ".

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