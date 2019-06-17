Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон: Ми хочемо уникнути повного виходу Росії з Ради Європи

Понеділок, 17 червня 2019, 19:08
Макрон: Ми хочемо уникнути повного виходу Росії з Ради Європи

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не хоче допустити повного виходу Роії з Ради Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Парижі на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Є питання санкції щодо Росії, і тут у Франція дотримується своєї лінії, що їх необхідно продовжувати, поки не будуть виконані умови. Але що стосується санкцій у Раді Європи, то насправді від цих санкцій страждає не російська держава, а громадяни Росії. Тому що приналежність РФ до Ради Європи означає приналежність до юрисдикційного простору, це означає можливість подавати позови про російської держави. І якщо Росія буде виключена з Ради Європи, все це стане неможливим", - сказав Макрон.

"Саме тому із головуванням Фінляндії ми почали процес консультацій, для того, щоб повернути Росію...Ми хочемо уникнути повного виходу Росії із Ради Європи, тому що ми вважаємо, що це буде шкодити насамперед інтересам громадян Росії, ми хочемо забезпечити їхню можливість відстоювати свої права", - додав французький президент.

Детальніше читайте у колонці міністра: "Чи є життя після санкцій: що робитиме Україна у разі повернення росіян до ПАРЄ".

Нагадаємо:

  • Регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій. Цей крок може призвести до повернення російської делегації у ПАРЄ.
  • Асамблея розгляне затверджений комітетом проєкт резолюції наприкінці червня.
  • Раніше українські правозахисники застерегли від схвалення цієї резолюції та безумовного повернення російської делегації до ПАРЄ, оскільки Росія повністю нехтує вимогами організації.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяРосіяЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
Усі новини...
Реклама: