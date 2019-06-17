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Макрон: мы хотим избежать полного выхода России из Совета Европы

Понедельник, 17 июня 2019, 19:08
Макрон: мы хотим избежать полного выхода России из Совета Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хочет допустить полного выхода России из Совета Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Есть вопросы санкций в отношении России, и здесь в Франция придерживается своей линии, что их необходимо продолжать, пока не будут выполнены условия. Но что касается санкций в Совете Европы, то на самом деле от этих санкций страдает не российское государство, а граждане России. Потому что принадлежность РФ к Совету Европы означает принадлежность к юрисдикционному пространству, это означает возможность подавать иски о российского государства. И если Россия будет исключена из Совета Европы, все это станет невозможным\", - сказал Макрон.

"Именно поэтому с председательством Финляндии мы начали процесс консультаций, для того, чтобы вернуть Россию ... Мы хотим избежать полного выхода России из Совета Европы, потому что мы считаем, что это будет вредить прежде всего интересам граждан России, мы хотим обеспечить их возможность отстаивать свои права", - добавил французский президент.

Читайте подробнее: "Есть ли жизнь после санкций: что будет делать Украина в случае возвращения россиян в ПАСЕ".

Напомним:

  • Регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Этот шаг может привести к возвращению российской делегации в ПАСЕ.
  • Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции в конце июня.
  • Ранее украинские правозащитники предостерегли от принятия этой резолюции и безусловного возвращения российской делегации в ПАСЕ, поскольку Россия полностью пренебрегает требованиями организации.

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Темы: ФранцияРосcияЕвропа
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