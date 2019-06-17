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Зеленський розповів Європі про ключ до миру в Україні

Понеділок, 17 червня 2019, 19:21

Президент Володимир Зеленський просить міжнародних партнерів зберегти дипломатичний і санкційний тиск на Росію.

Про це він заявив на прес-конференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

За його словами, "Європа не зможе почувати себе в безпеці, поки Росія робить вигляд, що міжнародного права просто не існує".

"Ніхто не хоче, щоб Україна ставала пороховою бочкою, де Крим і Донбас – бікфордів шнур", - додав президент.

Він заявив, що завершення війни і повернення анексованих українських територій є його головним завданням.

"Але я розумію, що неможливо встановити мир військовим шляхом. Він матиме занадто високу ціну, у тисячі людських життів. Єдиний ключ до миру – це дипломатичний і санкційний тиск. Тому я прошу його зберегти. І дуже сподіваюся, що цьогорічне головування Франції у Великій Сімці сприятиме цьому питанню", - заявив Зеленський.

Українська правда
Теми: ЗеленськийФранціяРосіясанкції
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