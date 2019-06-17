Зеленский рассказал Европе о ключе к миру в Украине

1341 просмотр
Понедельник, 17 июня 2019, 19:21

Президент Владимир Зеленский просит международных партнеров сохранить дипломатическое и санкционное давление на Россию.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

По его словам, "Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, пока Россия делает вид, что международного права просто не существует".

"Никто не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс - бикфордов шнур", - добавил президент.

Он заявил, что завершение войны и возвращение аннексированных украинских территорий является его главной задачей.

"Но я понимаю, что невозможно установить мир военным путем. Он будет иметь слишком высокую цену, в тысячи человеческих жизней. Единственный ключ к миру - это дипломатическое и санкционное давление. Поэтому я прошу его сохранить. И очень надеюсь, что нынешнее председательство Франции в Большой семерке будет способствовать этому вопросу", - заявил Зеленский.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Франция Росcия санкции


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский: Мы не готовы к диалогу с сепаратистами 17 июня 2019, 19:05
Жена Макрона поделилась опытом с женой Зеленского 17 июня 2019, 16:47
Основатель "1+1": Для Зеленского будет проблемой договориться с Коломойским 17 июня 2019, 16:07
Все новости
Главные новости
Зеленский: Мы не готовы к диалогу с сепаратистами
У Порошенко назвали Гройсмана предателем за последние заявления
Пленные моряки: Украина не будет повторять попыток пройти через Керченский пролив, как в 2018
Хомчак рассказал об одной из проблем Вооруженных сил
Все новости
еда

8 продуктов, которые нельзя держать в холодильнике

психология

10 советов, которые не стоит давать людям, которые расстаются

безопасность

Как избежать отравления в жару

Поиск по сайту
Архив
Весь архів