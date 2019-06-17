Зеленский рассказал Европе о ключе к миру в Украине
Президент Владимир Зеленский просит международных партнеров сохранить дипломатическое и санкционное давление на Россию.
Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
По его словам, "Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, пока Россия делает вид, что международного права просто не существует".
"Никто не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс - бикфордов шнур", - добавил президент.
Он заявил, что завершение войны и возвращение аннексированных украинских территорий является его главной задачей.
"Но я понимаю, что невозможно установить мир военным путем. Он будет иметь слишком высокую цену, в тысячи человеческих жизней. Единственный ключ к миру - это дипломатическое и санкционное давление. Поэтому я прошу его сохранить. И очень надеюсь, что нынешнее председательство Франции в Большой семерке будет способствовать этому вопросу", - заявил Зеленский.
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