Екс-президент Єгипту знепритомнів у суді й помер

Колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі помер після втрати свідомості в залі суду.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на державне телебачення Єгипту.

Зазначається, що 67-річному Мурсі було висунуто обвинувачення у шпигунстві.

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