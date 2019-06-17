Екс-президент Єгипту знепритомнів у суді й помер

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Понеділок, 17 червня 2019, 20:05

Колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі помер після втрати свідомості в залі суду.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на державне телебачення Єгипту.

Зазначається, що 67-річному Мурсі було висунуто обвинувачення у шпигунстві.

Нагадаємо:

  • У червні 2016 року суд у Єгипті засудив колишнього президента країни Мухаммеда Мурсі до довічного тюремного ув'язнення у справі про незаконну передачу Катару секретних документів. 
  • В рамках інших справ екс-президент вже отримав в Єгипті ще один довічний термін, а також був засуджений до смерті.

Українська правда

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Теми: Єгипет


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