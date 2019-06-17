Екс-президент Єгипту знепритомнів у суді й помер
Понеділок, 17 червня 2019, 20:05
Колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі помер після втрати свідомості в залі суду.
Про це повідомляє ВВС із посиланням на державне телебачення Єгипту.
Зазначається, що 67-річному Мурсі було висунуто обвинувачення у шпигунстві.
Нагадаємо:
- У червні 2016 року суд у Єгипті засудив колишнього президента країни Мухаммеда Мурсі до довічного тюремного ув'язнення у справі про незаконну передачу Катару секретних документів.
- В рамках інших справ екс-президент вже отримав в Єгипті ще один довічний термін, а також був засуджений до смерті.
Українська правда