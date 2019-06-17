Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-президент Египта потерял сознание в суде и умер

Понедельник, 17 июня 2019, 20:05
Экс-президент Египта потерял сознание в суде и умер

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер после потери сознания в зале суда.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на государственное телевидение Египта.

Отмечается, что 67-летнему Мурси было предъявлено обвинение в шпионаже.

Напомним:

  • В июне 2016 года суд в Египте приговорил бывшего президента страны Мухаммеда Мурси к пожизненному тюремному заключению по делу о незаконной передаче Катару секретных документов.
  • В рамках других дел экс-президент уже получил в Египте еще один пожизненный срок, а также был приговорен к смерти.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Египет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Египет
В Египте разрешили держать всего 10 пород собак
Крупнейшие египетские музеи и исторические памятники перестали принимать наличные для оплаты за вход
Египет отказался от поставок боеприпасов РФ и начал производить для Украины – WP
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: