Экс-президент Египта потерял сознание в суде и умер

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер после потери сознания в зале суда.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на государственное телевидение Египта.

Отмечается, что 67-летнему Мурси было предъявлено обвинение в шпионаже.

Напомним: