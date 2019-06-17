Экс-президент Египта потерял сознание в суде и умер

7547 просмотров
Понедельник, 17 июня 2019, 20:05

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер после потери сознания в зале суда.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на государственное телевидение Египта.

Отмечается, что 67-летнему Мурси было предъявлено обвинение в шпионаже.

Напомним:

  • В июне 2016 года суд в Египте приговорил бывшего президента страны Мухаммеда Мурси к пожизненному тюремному заключению по делу о незаконной передаче Катару секретных документов.
  • В рамках других дел экс-президент уже получил в Египте еще один пожизненный срок, а также был приговорен к смерти.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Египет


powered by lun.ua
Материалы по теме
Моряки с задержанного в Египте танкера возвращаются в Украину 26 мая 2019, 11:32
В "дело 17 моряков" вмешался МИД 19 мая 2019, 13:05
В Египте задержали танкер с нефтью, на борту - 17 украинских моряков 19 мая 2019, 11:59
Все новости
Главные новости
ЦИК зарегистрировала список первой партии
Макрон: мы хотим избежать полного выхода России из Совета Европы
Зеленский: Мы не готовы к диалогу с сепаратистами
Советники начнут готовить встречу "нормандской четверки" - Зеленский
Все новости
репортаж

Какие тайны скрывает Одесская Опера

психология

Как не потерять себя в отношениях

Проект

Если бы наши любимые персонажи из мультиков были монстрами

Поиск по сайту
Архив
Весь архів