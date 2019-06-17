Экс-президент Египта потерял сознание в суде и умер
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Понедельник, 17 июня 2019, 20:05
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер после потери сознания в зале суда.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на государственное телевидение Египта.
Отмечается, что 67-летнему Мурси было предъявлено обвинение в шпионаже.
Напомним:
- В июне 2016 года суд в Египте приговорил бывшего президента страны Мухаммеда Мурси к пожизненному тюремному заключению по делу о незаконной передаче Катару секретных документов.
- В рамках других дел экс-президент уже получил в Египте еще один пожизненный срок, а также был приговорен к смерти.
Украинская правда
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