ЦВК зареєструвала список першої партії

Центральна виборча комісія зареєструвала 164 кандидатів у народні депутати, включених до списку партії "Громадянська позиція".

Про це повідомляє в понеділок прес-служба ЦВК.

"ЦВК зареєструвала 100 кандидатів у народні депутати України в ОВО та 164 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії "Громадянська позиція", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, прес-служба партії повідомила, що "Громадянська позиція" – перша партія, яку зареєструвала ЦВК на вибори до Верховної Ради.

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