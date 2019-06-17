ЦВК зареєструвала список першої партії

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Понеділок, 17 червня 2019, 20:53

Центральна виборча комісія зареєструвала 164 кандидатів у народні депутати, включених до списку партії "Громадянська позиція".

Про це повідомляє в понеділок прес-служба ЦВК.

"ЦВК зареєструвала 100 кандидатів у народні депутати України в ОВО та 164 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії "Громадянська позиція", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, прес-служба партії повідомила, що "Громадянська позиція" – перша партія, яку зареєструвала ЦВК на вибори до Верховної Ради.

Нагадаємо:

  • Позачергові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.

Українська правда

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Теми: вибори Гриценко ЦВК Верховна Рада


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