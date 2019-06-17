ЦВК зареєструвала список першої партії
Центральна виборча комісія зареєструвала 164 кандидатів у народні депутати, включених до списку партії "Громадянська позиція".
Про це повідомляє в понеділок прес-служба ЦВК.
"ЦВК зареєструвала 100 кандидатів у народні депутати України в ОВО та 164 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії "Громадянська позиція", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - йдеться в повідомленні.
У свою чергу, прес-служба партії повідомила, що "Громадянська позиція" – перша партія, яку зареєструвала ЦВК на вибори до Верховної Ради.
Нагадаємо:
- Позачергові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.
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