ЦИК зарегистрировала список первой партии
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Понедельник, 17 июня 2019, 20:53
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 164 кандидата в народные депутаты, включенных в список партии "Гражданская позиция".
Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ЦИК.
"ЦИК зарегистрировала 100 кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО и 164 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Гражданская позиция", в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении.
В свою очередь, пресс-служба партии сообщила, что "Гражданская позиция" - первая партия, которую зарегистрировала ЦИК на выборы в Верховную Раду.
Напомним:
- Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.
Украинская правда
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