ЦИК зарегистрировала список первой партии

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 164 кандидата в народные депутаты, включенных в список партии "Гражданская позиция".

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ЦИК.

"ЦИК зарегистрировала 100 кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО и 164 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Гражданская позиция", в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба партии сообщила, что "Гражданская позиция" - первая партия, которую зарегистрировала ЦИК на выборы в Верховную Раду.

Напомним: