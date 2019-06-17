Аеропорт Мінська змінив Kiev на Kyiv
17 червня на табло білоруського національного аеропорту "Мінськ" латиницею столиця України позначена як Kyiv.
Про це повідомляє Білоруська редакція Радіо Свобода.
"На табло Національного аеропорту "Мінськ" латиницею столиця України позначена як Kyiv, а Львів – Lviv", - йдеться в повідомленні.
Ще 14 червня на табло аеропорту "Мінськ" було написано Kiev.
Тоді в адміністрації аеропорту повідомили Радіо Свобода, що без сигналу з боку МЗС Білорусі не буде долучатися до ініційованої українською владою кампанії #KyivNotKiev щодо коректного написання латиницею назви української столиці.
"Як тільки МЗС повідомить нам про зміну назви міста Києва, ми відразу ж введемо нову транслітерацію. Так що чекаємо", - повідомили в аеропорту.
17 червня набуло чинності рішення Ради США з географічних назв про заміну офіційної назви столиці України з "Kiev" на "Kyiv" у міжнародній базі.
Нагадаємо:
- 12 червня Рада США з географічних назв одностайно ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з "Kiev" на "Kyiv" у міжнародній базі.
- У жовтні 2018 року МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua