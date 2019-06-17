Аеропорт Мінська змінив Kiev на Kyiv

17 червня на табло білоруського національного аеропорту "Мінськ" латиницею столиця України позначена як Kyiv.

Про це повідомляє Білоруська редакція Радіо Свобода.

"На табло Національного аеропорту "Мінськ" латиницею столиця України позначена як Kyiv, а Львів – Lviv", - йдеться в повідомленні.

Ще 14 червня на табло аеропорту "Мінськ" було написано Kiev.

Тоді в адміністрації аеропорту повідомили Радіо Свобода, що без сигналу з боку МЗС Білорусі не буде долучатися до ініційованої українською владою кампанії #KyivNotKiev щодо коректного написання латиницею назви української столиці.

"Як тільки МЗС повідомить нам про зміну назви міста Києва, ми відразу ж введемо нову транслітерацію. Так що чекаємо", - повідомили в аеропорту.

17 червня набуло чинності рішення Ради США з географічних назв про заміну офіційної назви столиці України з "Kiev" на "Kyiv" у міжнародній базі. ​

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