Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аэропорт Минска изменил Kiev на Kyiv

Понедельник, 17 июня 2019, 21:38

17 июня на табло белорусского национального аэропорта "Минск" латиницей столица Украины обозначена как Kyiv.

Об этом сообщает Белорусская редакция Радио Свобода.

"На табло Национального аэропорта "Минск" латиницей столица Украины обозначена как Kyiv, а Львов - Lviv", - говорится в сообщении.

Еще 14 июня на табло аэропорта "Минск" было написано Kiev.

Тогда в администрации аэропорта сообщили Радио Свобода, что без сигнала со стороны МИД Беларуси не будут участвовать в инициированной украинскими властями кампании #KyivNotKiev по корректному написанию латиницей названия украинской столицы.

"Как только МИД сообщит нам об изменении названия города Киева, мы сразу же введем новую транслитерацию. Так что ждем", - сообщили в аэропорту.

17 июня вступило в силу решение Совета США по географическим названиям о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе.

Напомним:

  • 12 июня Совет США по географическим названиям единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе.
  • В октябре 2018 года МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируют обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города Киев - #KyivNotKiev.

Темы: авиаБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
авиа
Под Варшавой самолет врезался в ангар: есть погибшие и раненые
Российский штурмовик Су-25 упал в Азовское море
Обучение пилотов на F-16 не начались, ждут выезда первой группы - Игнат
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: