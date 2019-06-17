Аэропорт Минска изменил Kiev на Kyiv

17 июня на табло белорусского национального аэропорта "Минск" латиницей столица Украины обозначена как Kyiv.

Об этом сообщает Белорусская редакция Радио Свобода.

"На табло Национального аэропорта "Минск" латиницей столица Украины обозначена как Kyiv, а Львов - Lviv", - говорится в сообщении.

Еще 14 июня на табло аэропорта "Минск" было написано Kiev.

Тогда в администрации аэропорта сообщили Радио Свобода, что без сигнала со стороны МИД Беларуси не будут участвовать в инициированной украинскими властями кампании #KyivNotKiev по корректному написанию латиницей названия украинской столицы.

"Как только МИД сообщит нам об изменении названия города Киева, мы сразу же введем новую транслитерацию. Так что ждем", - сообщили в аэропорту.

17 июня вступило в силу решение Совета США по географическим названиям о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе.

Напомним: