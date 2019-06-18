Українка Харлан виграла "золото" чемпіонату Європи з фехтування

Українська шаблістка Ольга Харлан завоювала золоту медаль на чемпіонаті Європи з фехтування, який проходить у Дюссельдорфі (Німеччина).

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

У фіналі змагань Ольга перемогла француженку Манон Брюне - 15:12. У півфіналі українка була сильнішою за представницю Угорщини Анну Мартон - 15:10.

Як зазначає Tribuna.com, для Харлан це - восьма перемога на чемпіонатах Європи (двічі - у командних змаганнях, 6 разів - в особистій першості) та перша за останні 5 років. Загалом у її активі 20 нагород ЧЄ - 8 золотих медалей, 7 срібних та 5 бронзових.