Украинка Харлан выиграла "золото" чемпионата Европы по фехтованию

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Вторник, 18 июня 2019, 00:11

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Дюссельдорфе (Германия).

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

В финале соревнований Ольга победила француженку Манон Брюне - 15:12. В полуфинале украинка была сильнее представительницы Венгрии Анны Мартон - 15:10.

Как отмечает Tribuna.com, для Харлан это - восьмая победа на чемпионатах Европы (дважды - в командных соревнованиях, 6 раз - в личном первенстве) и первая за последние 5 лет. Всего в ее активе 20 наград ЧЕ - 8 золотых медалей, 7 серебряных и 5 бронзовых.

Украинская правда

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Темы: спорт


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