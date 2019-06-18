Украинка Харлан выиграла "золото" чемпионата Европы по фехтованию
Вторник, 18 июня 2019, 00:11
Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Дюссельдорфе (Германия).
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
В финале соревнований Ольга победила француженку Манон Брюне - 15:12. В полуфинале украинка была сильнее представительницы Венгрии Анны Мартон - 15:10.
Как отмечает Tribuna.com, для Харлан это - восьмая победа на чемпионатах Европы (дважды - в командных соревнованиях, 6 раз - в личном первенстве) и первая за последние 5 лет. Всего в ее активе 20 наград ЧЕ - 8 золотых медалей, 7 серебряных и 5 бронзовых.
Украинская правда