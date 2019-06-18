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ДТП з українцями у Польщі: у лікарні помер 19-річний хлопець

Вівторок, 18 червня 2019, 00:41

У лікарні польського міста Гожув Великопольський помер четвертий учасник ДТП - 19-річний Олександр К.

Про це агентству "Укрінформ" повідомила керівник консульського відділу посольства України у Варшаві Світлана Криса.

"В лікарні в понеділок в обід помер 19-річний хлопець - останній учасник цього ДТП", - констатувала консул.

Вона зазначила, що оформляються усі документи,  вивезення тіл 4 загиблих у ДТП відбудеться не раніше середи.

Нагадаємо:

  • Серйозна аварія сталася у Польщі в середу, спочатку повідомлялось про 3 загиблих громадян України.
  • На місцевій дорозі між Пщєвом і Новим Гожицьком з невідомих причин водій Opel Astra втратив контроль над автомобілем, з’їхав з дороги і врізався в дерево. В автомобілі їхали четверо українців.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТППольща
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