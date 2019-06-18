ДТП з українцями у Польщі: у лікарні помер 19-річний хлопець
У лікарні польського міста Гожув Великопольський помер четвертий учасник ДТП - 19-річний Олександр К.
Про це агентству "Укрінформ" повідомила керівник консульського відділу посольства України у Варшаві Світлана Криса.
"В лікарні в понеділок в обід помер 19-річний хлопець - останній учасник цього ДТП", - констатувала консул.
Вона зазначила, що оформляються усі документи, вивезення тіл 4 загиблих у ДТП відбудеться не раніше середи.
Нагадаємо:
- Серйозна аварія сталася у Польщі в середу, спочатку повідомлялось про 3 загиблих громадян України.
- На місцевій дорозі між Пщєвом і Новим Гожицьком з невідомих причин водій Opel Astra втратив контроль над автомобілем, з’їхав з дороги і врізався в дерево. В автомобілі їхали четверо українців.
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