ДТП з українцями у Польщі: у лікарні помер 19-річний хлопець

У лікарні польського міста Гожув Великопольський помер четвертий учасник ДТП - 19-річний Олександр К.

Про це агентству "Укрінформ" повідомила керівник консульського відділу посольства України у Варшаві Світлана Криса.

"В лікарні в понеділок в обід помер 19-річний хлопець - останній учасник цього ДТП", - констатувала консул.

Вона зазначила, що оформляються усі документи, вивезення тіл 4 загиблих у ДТП відбудеться не раніше середи.

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