ДТП с украинцами в Польше: в больнице умер 19-летний парень
Вторник, 18 июня 2019, 00:41
В больнице польского города Гожув Великопольский умер четвертый участник ДТП - 19-летний Александр К.
Об этом агентству "Укринформ" сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса.
"В больнице в понедельник в обед умер 19-летний парень - последний участник этого ДТП", - констатировала консул.
Она отметила, что оформляются все документы, вывоз тел 4 погибших в ДТП состоится не раньше среды.
Напомним:
- Серьезная авария произошла в Польше в среду, сначала сообщалось о 3 погибших украинцах.
- На местной дороге между Пщевом и Новым Гожицком по неизвестным причинам водитель Opel Astra потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево. В автомобиле ехали четверо украинцев.