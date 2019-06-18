ДТП с украинцами в Польше: в больнице умер 19-летний парень

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Вторник, 18 июня 2019, 00:41

В больнице польского города Гожув Великопольский умер четвертый участник ДТП - 19-летний Александр К.

Об этом агентству "Укринформ" сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса.

"В больнице в понедельник в обед умер 19-летний парень - последний участник этого ДТП", - констатировала консул.

Она отметила, что оформляются все документы, вывоз тел 4 погибших в ДТП состоится не раньше среды.

Напомним:

  • Серьезная авария произошла в Польше в среду, сначала сообщалось о 3 погибших украинцах.
  • На местной дороге между Пщевом и Новым Гожицком по неизвестным причинам водитель Opel Astra потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево. В автомобиле ехали четверо украинцев.

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Темы: ДТП Польша


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