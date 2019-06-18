Ryanair відкрила рейси з Харкова

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Вівторок, 18 червня 2019, 02:02

Лоукост-авіакомпанія Ryanair 17 червня почала польоти з Харкова, виконавши рейс Харків - Краків. Ціни на квитки стартують від 12 євро.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"Після того як Львів і Київ стали абсолютно звичними аеропортами для пасажирів Ryanair, а багато кому вже здається, що так було завжди, а не з 2018 року, - настав час Харкова", - написав він.

Міністр анонсував, що 19 червня Ryanair відкриє рейси з Одеси.

Як пише avianews.com, з 27 жовтня Ryanair запустить рейси Харків-Вільнюс та Харків-Познань.

Зазначається, що рейси Харків-Познань будуть виконуватися два рази на тиждень по четвергах і неділях. Рейси Харків-Вільнюс заплановані з аналогічною частотою по середах і неділях.

Нагадаємо:

  • У березні Ryanair відкрила продаж на ще один маршрут з Києва до Польщі - в місто Катовіце. Польоти за новим напрямком почнуть виконуватися з 30 жовтня.

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Теми: Харків


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