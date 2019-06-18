Ryanair открыла рейсы из Харькова

Лоукост-авиакомпания Ryanair 17 июня начала полеты из Харькова, выполнив рейс Харьков - Краков. Цены на билеты стартуют от 12 евро.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"После того как Львов и Киев стали абсолютно привычными аэропортами для пассажиров Ryanair, а многим уже кажется, что так было всегда, а не с 2018 года, - пора Харькова", - написал он.

Министр анонсировал, что 19 июня Ryanair откроет рейсы из Одессы.

Как пишет avianews.com, с 27 октября Ryanair запустит рейсы Харьков-Вильнюс и Харьков-Познань.

Отмечается, что рейсы Харьков-Познань будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Рейсы Харьков-Вильнюс запланированы с аналогичной частотой по средам и воскресеньям.

Напомним: