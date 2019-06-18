У Бельгії звільнили офіцера за підозрою у зв'язках з РФ

Бельгійські спецслужби звільнили офіцера, якого підозрюють у зв'язках з російським олігархом. Сам офіцер стверджував, що йому "не дали можливості пояснити свої ділові зв'язки".

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на місцеву пресу.

Зазначається, що офіцера взяли на службу у 2004 році. Він мав досвід роботи в міжнародній торгівлі з однією з республік колишнього СРСР. Військовому відкрили доступ до документів з грифом "секретно".

"Але через спілкування з якимось російським бізнесменом він викликав підозри у служби держбезпеки Бельгії.

Паралельно розслідування вела і військова розвідка. У результаті офіцера звільнили. Сам він стверджував, що йому "не дали можливості пояснити свої ділові зв'язки", - йдеться у повідомленні.

Видання нагадує, що у січні у Бельгії усунули з посади главу військової контррозвідки Клемента Ванденборре, якого запідозрили в шпигунстві на користь РФ.