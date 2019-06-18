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В Бельгии уволили офицера по подозрению в связях с РФ

Вторник, 18 июня 2019, 03:25

Бельгийские спецслужбы уволили офицера, которого подозревают в связях с российским олигархом. Сам офицер утверждал, что ему "не дали возможности объяснить свои деловые связи".

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на местную прессу.

Отмечается, что офицера взяли на службу в 2004 году. Он имел опыт работы в международной торговле с одной из республик бывшего СССР. Военному открыли доступ к документам с грифом "секретно".

"Но через общение с каким-то российским бизнесменом он вызвал подозрения у службы госбезопасности Бельгии.

Параллельно расследование вела и военная разведка. В результате офицера уволили. Сам он утверждал, что ему "не дали возможности объяснить свои деловые связи", - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что в январе в Бельгии отстранили от должности главу военной контрразведки Клемента Ванденборре, которого заподозрили в шпионаже в пользу РФ.

Темы: БельгияРосcия
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