В Бельгии уволили офицера по подозрению в связях с РФ

143 просмотра
Вторник, 18 июня 2019, 03:25

Бельгийские спецслужбы уволили офицера, которого подозревают в связях с российским олигархом. Сам офицер утверждал, что ему "не дали возможности объяснить свои деловые связи".

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на местную прессу.

Отмечается, что офицера взяли на службу в 2004 году. Он имел опыт работы в международной торговле с одной из республик бывшего СССР. Военному открыли доступ к документам с грифом "секретно".

"Но через общение с каким-то российским бизнесменом он вызвал подозрения у службы госбезопасности Бельгии.

Параллельно расследование вела и военная разведка. В результате офицера уволили. Сам он утверждал, что ему "не дали возможности объяснить свои деловые связи", - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что в январе в Бельгии отстранили от должности главу военной контрразведки Клемента Ванденборре, которого заподозрили в шпионаже в пользу РФ.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Бельгия Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Аэропорты Бельгии исправили Kiev на Kyiv 20 апреля 2019, 09:06
РФ совершит наблюдательный полет над Бельгией, Нидерландами и Люксембургом 11 марта 2019, 08:22
Одного из руководителей контрразведки Бельгии подозревают в шпионаже на РФ – СМИ 14 февраля 2019, 11:14
Все новости
Главные новости
Комитет защиты журналистов призвал Зеленского раскрыть убийство Шеремета
ЦИК зарегистрировала список первой партии
Макрон: мы хотим избежать полного выхода России из Совета Европы
Зеленский: Мы не готовы к диалогу с сепаратистами
Все новости
Фото

Виртуальное путешествие тюрьмами

исследование

Тигры могут вымереть за 10 лет

соцсети

12 фишек Instagram, о которых не все знают

Поиск по сайту
Архив
Весь архів