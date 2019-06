США: Трамп анонсував початок процесу депортації нелегальних мігрантів

Президент США Дональд Трамп оголосив, що з наступного тижня імміграційна та митна поліція Сполучених Штатів почне депортувати з країни нелегальних мігрантів.

Про це він повідомив у Twitter.

"Наступного тижня імміграційна та митна поліція США розпочне процес депортації мільйонів нелегальних іноземців, які незаконно проникли до Сполучених Штатів", - написав глава Білого дому.

....long before they get to our Southern Border. Guatemala is getting ready to sign a Safe-Third Agreement. The only ones who won’t do anything are the Democrats in Congress. They must vote to get rid of the loopholes, and fix asylum! If so, Border Crisis will end quickly!