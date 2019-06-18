США: Трамп анонсував початок процесу депортації нелегальних мігрантів

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Вівторок, 18 червня 2019, 06:38

Президент США Дональд Трамп оголосив, що з наступного тижня імміграційна та митна поліція Сполучених Штатів почне депортувати з країни нелегальних мігрантів.

Про це він повідомив у Twitter.

"Наступного тижня імміграційна та митна поліція США розпочне процес депортації мільйонів нелегальних іноземців, які незаконно проникли до Сполучених Штатів", - написав глава Білого дому.

За його словами, усі сторони, включно з Гватемалою та Мексикою, зацікавлені у вирішенні міграційної кризи, окрім Демократичної партії США, яка не підтримує Трампа у вирішенні цього питання.

Українська правда

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Теми: США Трамп


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