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США: Трамп анонсировал начало процесса депортации нелегальных мигрантов

Вторник, 18 июня 2019, 06:38

Президент США Дональд Трамп объявил, что со следующей недели иммиграционная и таможенная полиция США начнет депортировать из страны нелегальных мигрантов.

Об этом он сообщил в Twitter.

"На следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты", - написал глава Белого дома.

По его словам, все стороны, включая Гватемалу и Мексику, заинтересованы в решении миграционной кризиса, кроме Демократической партии США, которая не поддерживает Трампа в решении этого вопроса.

Темы: СШАТрамп
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