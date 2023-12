США: Трамп анонсировал начало процесса депортации нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп объявил, что со следующей недели иммиграционная и таможенная полиция США начнет депортировать из страны нелегальных мигрантов.

Об этом он сообщил в Twitter.

"На следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты", - написал глава Белого дома.

....long before they get to our Southern Border. Guatemala is getting ready to sign a Safe-Third Agreement. The only ones who won’t do anything are the Democrats in Congress. They must vote to get rid of the loopholes, and fix asylum! If so, Border Crisis will end quickly!