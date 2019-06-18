Гроза подекуди зіб’є спеку

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Вівторок, 18 червня 2019, 09:03

18 червня в Україні переважно без опадів, але вдень місцями короткочасний дощ і гроза можливі у Карпатському регіоні, у центральних та Одеській областях.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

 
Погода 18 червня
meteo.gov.ua/ua/

За даними синоптиків, температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°.

Денна температура – 25-30°, у південній частині до 33°.

Вітер змінних напрямків, слабкий.

Пожежна небезпека зберігається.

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Теми: погода


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