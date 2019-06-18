Гроза подекуди зіб’є спеку

18 червня в Україні переважно без опадів, але вдень місцями короткочасний дощ і гроза можливі у Карпатському регіоні, у центральних та Одеській областях.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погода 18 червня meteo.gov.ua/ua/

За даними синоптиків, температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°.

Денна температура – 25-30°, у південній частині до 33°.

Вітер змінних напрямків, слабкий.

Пожежна небезпека зберігається.