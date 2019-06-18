Гроза подекуди зіб’є спеку
18 червня в Україні переважно без опадів, але вдень місцями короткочасний дощ і гроза можливі у Карпатському регіоні, у центральних та Одеській областях.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
За даними синоптиків, температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°.
Денна температура – 25-30°, у південній частині до 33°.
Вітер змінних напрямків, слабкий.
Пожежна небезпека зберігається.
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