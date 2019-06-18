Гроза кое-где собьет жару
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Вторник, 18 июня 2019, 09:03
18 июня в Украине преимущественно без осадков, но днем местами кратковременный дождь и гроза возможны в Карпатском регионе, в центральных и Одесской областях.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°.
Дневная температура – 25-30°, в южной части до 33°.
Ветер переменных направлений, слабый.
Пожарная опасность сохраняется.
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