Гроза кое-где собьет жару

18 июня в Украине преимущественно без осадков, но днем местами кратковременный дождь и гроза возможны в Карпатском регионе, в центральных и Одесской областях.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода 18 июня meteo.gov.ua/ua/

По данным синоптиков, температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°.

Дневная температура – 25-30°, в южной части до 33°.

Ветер переменных направлений, слабый.

Пожарная опасность сохраняется.