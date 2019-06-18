Гроза кое-где собьет жару

608 просмотров
Вторник, 18 июня 2019, 09:03

18 июня в Украине преимущественно без осадков, но днем местами кратковременный дождь и гроза возможны в Карпатском регионе, в центральных и Одесской областях.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода 18 июня
Погода 18 июня
meteo.gov.ua/ua/

По данным синоптиков, температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°.

Дневная температура – 25-30°, в южной части до 33°.

Ветер переменных направлений, слабый.

Пожарная опасность сохраняется.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода


powered by lun.ua
Материалы по теме
Последствия непогоды: на западе обесточивания, на востоке - поврежденные крыши 17 июня 2019, 09:25
Грозовые выходные: на западе возможны град и шквалы 16 июня 2019, 10:59
15 июня 2019, 14:56
Все новости
Главные новости
Зеленский рассказал, что скажет Путину во время их первой встречи
Комитет защиты журналистов призвал Зеленского раскрыть убийство Шеремета
ЦИК зарегистрировала список первой партии
Макрон: мы хотим избежать полного выхода России из Совета Европы
Все новости
социум

Более трети детей в Украине усыновляют иностранцы

мнение

Лучше худеть семьей! Доказано китайским фотографом

holiday

Идеальный отпуск без стресса: как к нему подготовиться

Поиск по сайту
Архив
Весь архів