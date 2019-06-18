Зеленський прибув до Берліна: обговорить з Меркель війну та "нові економічні перспективи"

Президент України Володимир Зеленський прибув із одноденним візитом до Берліна, де зустрінеться з німецьким канцлером Ангелою Меркель, президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, політиками та представниками бізнесу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Серед європейських країн Німеччина посідає перше місце за обсягом торгівлі з Україною та четверте – за обсягом інвестицій у нашу економіку. Зеленський говоритиме з Ангелою Меркель не лише про припинення війни, а й про нові економічні перспективи", - повідомили в Адміністрації президента.

Серед європейських країн Німеччина посідає перше місце за обсягом торгівлі з Україною та четверте – за обсягом інвестицій у нашу економіку. @ZelenskyyUA говоритиме з Ангелою Меркель не лише про припинення війни, а й про нові економічні перспективи. — APU (@APUkraine) 18 червня 2019 р.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас в останньому інтерв'ю заявив, що очікує від президента України Володимира Зеленського прогресу в боротьбі з корупцією та розв'язанні конфлікту на Донбасі.

Берлін урочисто зустрів Президента @ZelenskyyUa - також і повним місяцем: добрий знак для першого історичного візиту Глави 🇺🇦держави в Німеччину! Попереду - надзвичайно насичена офіційна програма. З Богом! pic.twitter.com/mn6I5egxDu — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 18 червня 2019 р.

Напередодні Зеленський відвідав Париж, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.