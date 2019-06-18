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Зеленский прибыл в Берлин: обсудит с Меркель войну и "новые экономические перспективы"

Вторник, 18 июня 2019, 10:58

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с немецким канцлером Ангелой Меркель, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, политиками и представителями бизнеса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Среди европейских стран Германия занимает первое место по объему торговли с Украиной и четвертое - по объему инвестиций в нашу экономику. Зеленский будет говорить с Ангелой Меркель не только о прекращении войны, но и о новых экономических перспективах", - сообщили в администрации президента.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в последнем интервью заявил, что ожидает от президента Украины Владимира Зеленского прогресса в борьбе с коррупцией и решении конфликта на Донбассе.

Накануне Зеленский посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Темы: ЗеленскийМеркель
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