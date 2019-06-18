Зеленский прибыл в Берлин: обсудит с Меркель войну и "новые экономические перспективы"

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с немецким канцлером Ангелой Меркель, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, политиками и представителями бизнеса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Среди европейских стран Германия занимает первое место по объему торговли с Украиной и четвертое - по объему инвестиций в нашу экономику. Зеленский будет говорить с Ангелой Меркель не только о прекращении войны, но и о новых экономических перспективах", - сообщили в администрации президента.

Серед європейських країн Німеччина посідає перше місце за обсягом торгівлі з Україною та четверте – за обсягом інвестицій у нашу економіку. @ZelenskyyUA говоритиме з Ангелою Меркель не лише про припинення війни, а й про нові економічні перспективи. — APU (@APUkraine) 18 червня 2019 р.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в последнем интервью заявил, что ожидает от президента Украины Владимира Зеленского прогресса в борьбе с коррупцией и решении конфликта на Донбассе.

Берлін урочисто зустрів Президента @ZelenskyyUa - також і повним місяцем: добрий знак для першого історичного візиту Глави 🇺🇦держави в Німеччину! Попереду - надзвичайно насичена офіційна програма. З Богом! pic.twitter.com/mn6I5egxDu — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 18 червня 2019 р.

Накануне Зеленский посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.