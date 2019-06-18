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Противники Маршу рівності проведуть свою акцію в центрі Києва

Вівторок, 18 червня 2019, 11:53

22 та 23 червня противники Маршу рівності проведуть акцію "Всеукраїнська варта на захист сімей та дітей" на вулиці Володимирській у центрі Києва.

Про це повідомили учасники мітингу проти КиївПрайду під Адміністрацією президента.

18 червня під АП зібралися близько 2-3 десятків осіб з прапорами "Правого сектора", "Традиції і порядок" та "Невідомий патріот", а також з плакатами "Марш рівності на крові – ось лице ЛГБТ", "Є родина – є Україна". 

Під стінами АП виступали деякі учасники мітингу, вони також вигукували "Слава Ісусу Христу – навіки слава".

 
Присутні закликали президента Володимира Зеленського розслідувати нібито "побиття правоохоронцями і заливання ними сльозогінним газом учасників акції, які вийшли мирно проти публічної пропаганди гомосексуалізму" у червні 2018 року.

Вони також вимагають "не допустити проведення гей-параду на крові цього року".

Нагадаємо:

  • 23 червня у столиці відбудеться Марш рівності за права ЛГБТ-спільноти.  

Українська правда

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Теми: акціїправа людини
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