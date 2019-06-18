Противники Марша равенства проведут свою акцию в центре Киева
22 и 23 июня противники Марша равенства проведут акцию "Всеукраинская стража на защите семей и детей" на улице Владимирской в центре Киева.
Об этом сообщили участники митинга против КиевПрайда под Администрацией президента.
18 июня под АП собрались около 2-3 десятков человек с флагами "Правого сектора", "Традиции и порядок" и "Неизвестный патриот", а также плакатами "Марш равенства на крови – вот лицо ЛГБТ", "Есть семья – есть Украина".
Под стенами АП выступали некоторые участники митинга, они также выкрикивали "Слава Иисусу Христу – навеки слава".
Присутствующие призвали президента Владимира Зеленского расследовать якобы "избиение полицейскими и поливание ими слезоточивым газом участников акции, вышедших мирно против публичной пропаганды гомосексуализма" в июне 2018 года.
Они также требуют "не допустить проведения гей-парада на крови в этом году".
Напомним:
- 23 июня в столице состоится Марш равенства за права ЛГБТ-сообщества.
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