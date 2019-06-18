Противники Марша равенства проведут свою акцию в центре Киева

22 и 23 июня противники Марша равенства проведут акцию "Всеукраинская стража на защите семей и детей" на улице Владимирской в ​​центре Киева.

Об этом сообщили участники митинга против КиевПрайда под Администрацией президента.

18 июня под АП собрались около 2-3 десятков человек с флагами "Правого сектора", "Традиции и порядок" и "Неизвестный патриот", а также плакатами "Марш равенства на крови – вот лицо ЛГБТ", "Есть семья – есть Украина".

Под стенами АП выступали некоторые участники митинга, они также выкрикивали "Слава Иисусу Христу – навеки слава".

Присутствующие призвали президента Владимира Зеленского расследовать якобы "избиение полицейскими и поливание ими слезоточивым газом участников акции, вышедших мирно против публичной пропаганды гомосексуализма" в июне 2018 года.

Они также требуют "не допустить проведения гей-парада на крови в этом году".

Напомним: