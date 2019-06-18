В Протасовом Яру пытаются помешать скандальному строительству
В Протасовом Яру активисты повалили часть забора и перекрыли доступ к технике, чтобы не допустить строительство конфликтной застройки.
Об этом 18 апреля с места события сообщает Громадське.
На месте происшествия есть представители охранной фирмы и молодые люди спортивного телосложения. По словам местных жителей, строительство незаконно.
Активист Роман Ратушный рассказал, что технику вроде бы подогнали для того, чтобы убрать МАФ, который мешает устанавливать новую ограду вокруг строительства.
Ранее активисты повалили часть забора.
"Он (МАФ - ред.) должен был быть передвинут, чтобы можно было устанавливать новый забор на замену тому который "сдуло ветром" во время предыдущей акции", - сказал Ратушный.
Оператор видео отметил, что на место происшествия прибыли нардепы Игорь Луценко и Леонид Емец.
"На Протасовом Яру работают бензопилы, приехал кран и манипулятор, охранная фирма f13 охраняет весь этот позор", - написал Луценко в Facebook.
18 июня активисты сообщили, что на месте застройки в Протасовом Яру вновь пилили деревья и начала работать техника.
Напомним:
- 2 мая на улице Протасов Яр в Киеве прошел стихийный митинг против застройки Протасова Яра, участие в котором приняли около 100 человек. В тот день представители застройщика срезали несколько деревьев и начали устанавливать бетонные плиты вокруг территории будущего строительства.
- 3 мая комиссия КГГА рассмотрела вопрос о строительстве в Протасовом Яру и по результатам обсуждения с общественностью приняла рекомендацию застройщику "воздержаться от выполнения каких-либо работ до принятия окончательного решения". Также было согласовано создание рабочей группы, в которую войдут представители инициативной общественности, которая в дальнейшем будет изучать информацию относительно строительства на участке по вул.Амосова, 6.
- Департаменту земельных ресурсов совместно с Департаментом благоустройства поручено провести обследование земельного участка, в ходе чего "проверить пределы участка и установление забора в соответствии с разрешительными документами".