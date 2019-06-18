В Протасовом Яру пытаются помешать скандальному строительству

В Протасовом Яру активисты повалили часть забора и перекрыли доступ к технике, чтобы не допустить строительство конфликтной застройки.

Об этом 18 апреля с места события сообщает Громадське.

На месте происшествия есть представители охранной фирмы и молодые люди спортивного телосложения. По словам местных жителей, строительство незаконно.

Активист Роман Ратушный рассказал, что технику вроде бы подогнали для того, чтобы убрать МАФ, который мешает устанавливать новую ограду вокруг строительства.

Ранее активисты повалили часть забора.

"Он (МАФ - ред.) должен был быть передвинут, чтобы можно было устанавливать новый забор на замену тому который "сдуло ветром" во время предыдущей акции", - сказал Ратушный.

Оператор видео отметил, что на место происшествия прибыли нардепы Игорь Луценко и Леонид Емец.

"На Протасовом Яру работают бензопилы, приехал кран и манипулятор, охранная фирма f13 охраняет весь этот позор", - написал Луценко в Facebook.

18 июня активисты сообщили, что на месте застройки в Протасовом Яру вновь пилили деревья и начала работать техника.

Напомним: