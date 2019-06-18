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У Зеленського хочуть кримінальну відповідальність за кнопкодавство

Вівторок, 18 червня 2019, 12:50

Адміністрація президента підготувала два законопроекти про кримінальну відповідальність народних депутатів за неперсональне голосування і про відповідальність парламентарів за прогули засідань.

Про це 18 червня повідомив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

"Ми підготували і, сподіваюся, внесемо два основних законопроекти. Це про кримінальну відповідальність за кнопкодавство і про відповідальність за депутатські прогули", - сказав він.

Стефанчук додав, що наразі ці документи "знаходяться на редакційних питаннях".

"І дуже сподіваюся, що найближчим часом вони будуть внесені до Верховної Ради", - сказав він.

Стефанчук наголосив, що "президент готовий до конструктивної співпраці з ВР, незважаючи на те, що абсолютно всі попередні подання були відхилені і зняті з розгляду".

"Ми все-таки сподіваємося ще на співпрацю з цією Верховною Радою, і ми і далі вносимо законопроекти. Минулого тижня – це (були – ред.) два законопроекти по ринку енергетики", - нагадав представник президента.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Адміністрація президентаЗеленськийзаконодавствоВерховна Рада
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