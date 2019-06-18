У Зеленского хотят криминальную ответственность за кнопкодавство

Администрация президента подготовила два законопроекта об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование и об ответственности парламентариев за прогулы заседаний.

Об этом 18 июня сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Мы подготовили и, надеюсь, внесем два основных законопроекта. Это об уголовной ответственности за кнопкодавство и об ответственности за депутатские прогулы", - сказал он.

Стефанчук добавил, что сейчас эти документы "находятся на редакционных вопросах".

"И очень надеюсь, что в ближайшее время они будут внесены в Верховную Раду", - сказал он.

Стефанчук подчеркнул, что "президент готов к конструктивному сотрудничеству с ВР, несмотря на то, что абсолютно все предыдущие представления были отклонены и сняты с рассмотрения".

"Мы все-таки надеемся еще на сотрудничество с этой Верховной Радой, и мы и дальше вносим законопроекты. На прошлой неделе – это (были – ред.) два законопроекта по рынку энергетики", - напомнил представитель президента.