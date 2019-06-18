Синоптики розповіли, коли чекати прохолоди

У найближчі дні в Україні втримається спека, а прохолоди варто чекати не раніше 24-25 червня.

Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко в Facebook.

19 червня повітря прогріється до +28+33 градусів, в західних областях +26+29 градусів.

"Короткочасні дощі з грозами можливі на Заході, на Сході плюс Полтавська область. Є незначна ймовірність дощу на Одещині. На решті території – без опадів", - відзначає Діденко.

У Києві 19 червня буде сухо та спекотно, близько +30 градусів.





"За попередніми прогнозами, послаблення спеки в Україні очікується 24-25 червня. Поступово: спочатку Захід, потім Північ, Центр і вже аж з 26-27 червня стане легше і на Півдні та Сході", - підсумувала Діденко.

Держслужба з надзвичайних ситуацій у свою чергу попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку по країні та Києву.

"18-23 червня в Україні, крім більшості районів західних областей, та Києві переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.