Синоптики рассказали, когда ждать прохлады

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Вторник, 18 июня 2019, 13:26

В ближайшие дни в Украине удержится жара, а прохлады стоит ожидать не ранее 24-25 июня.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

19 июня воздух прогреется до +28+33 градусов, в западных областях до +26+29 градусов.

"Кратковременные дожди с грозами возможны на Западе, на Востоке плюс Полтавская область. Есть незначительная вероятность дождя в Одесской области. На остальной территории – без осадков", - отмечает Диденко.

В Киеве 19 июня будет сухо и жарко, около 30 градусов.

"По предварительным прогнозам, ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня. Постепенно: сначала Запад, затем Север, Центр и уже с 26-27 июня станет легче и на Юге и Востоке", - подытожила Диденко.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям в свою очередь предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности по стране и Киеву.

"18-23 июня в Украине, кроме большинства районов западных областей, и Киеве будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: погода


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