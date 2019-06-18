Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики рассказали, когда ждать прохлады

Вторник, 18 июня 2019, 13:26

В ближайшие дни в Украине удержится жара, а прохлады стоит ожидать не ранее 24-25 июня.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

19 июня воздух прогреется до +28+33 градусов, в западных областях до +26+29 градусов.

"Кратковременные дожди с грозами возможны на Западе, на Востоке плюс Полтавская область. Есть незначительная вероятность дождя в Одесской области. На остальной территории – без осадков", - отмечает Диденко.

В Киеве 19 июня будет сухо и жарко, около 30 градусов.

 

"По предварительным прогнозам, ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня. Постепенно: сначала Запад, затем Север, Центр и уже с 26-27 июня станет легче и на Юге и Востоке", - подытожила Диденко.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям в свою очередь предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности по стране и Киеву.

"18-23 июня в Украине, кроме большинства районов западных областей, и Киеве будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
погода
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: