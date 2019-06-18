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Зеленський у Берліні: Ми починаємо розбудову Донбасу вже зараз

Вівторок, 18 червня 2019, 13:44

Президент Володимир Зеленський і голова німецького Бундестагу Вольфганг Шойбле обговорили продовження санкцій проти Росї і питання відновлення інфраструктури Донбасу.

Про це йдеться у повідомленнях в Twitter Адміністрації глави української держави та посла України в Німеччині Андрія Мельника

"Ми починаємо розбудову Донбасу вже зараз. І тут Європа може нам допомогти. Нам треба відбудовувати школи, дитсадки, просто дороги, яких немає", – зазначив Зеленський на зустрічі з головою Бундестагу.

Мельник назвав цю зустріч у Берліні "надзвичайно позитивною".

"Шойбле наголосив: санкції проти Росії мають бути продовжені доти, поки Кремль не припинить війну на Сході України", – передає посол зміст цієї розмови.

Також Адмінстрація президента повідомляє, що Зеленський інформував Шойбле про перші законодавчі ініціативи, які він хоче реалізувати після обрання нового парламенту.

Зокрема, це запуск Вищого антикорупційного суду, ухвалення законів про відповідальність за незаконне збагачення, про імпічмент та скасування депутатської недоторканності.

"Це ініціативи, про які українці мріють 28 років", – вказав президент.

Також зазначається, що під час зустрічі обговорювалося питання припинення війни та повернення заручників.

За словами Зеленського, обмін людей хоча б 10 на 10 чи 15 на 15 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації.

Українська правда
Теми: ЗеленськийНімеччинасанкції
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