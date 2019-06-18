Зеленський прибув на зустріч із Меркель

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Вівторок, 18 червня 2019, 14:11
Укрінформ

Президент України Володимир Зеленський прибув до відомства німецького канцлера для зустрічі з Ангелою Меркель.

Як повідомляє "Європейська правда", прибуття президента України транслювалось у прямому ефірі українських телеканалів.

Президента України в Берліні зустріли з оркестром та військовими почестями. Меркель і Зеленський потисли руки, після чого привіталися з представниками обох національних делегацій.

 
укрінформ

Українську делегацію представляють секретар РНБО Олександр Данилюк, заступник глави АП Вадим Пристайко, віцепрем'єр-міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, посол України у ФРН Андрій Мельник та речниця Зеленського Юлія Мендель.

Меркель і Зеленський зайшли до відомства німецької канцлерки, де вони проведуть робочий обід. За результатами переговорів передбачена спільна прес-конференція.

Зеленський у Берліні вже зустрівся з главою німецького Бундестагу Вольфгангом Шойбле. Вони розглянули питання продовження санкцій проти РФ і відновлення інфраструктури постраждалого від війни сходу України.

Нагадаємо:

  • Із Меркель Зеленський обговорить війну та "нові економічні перспективи".

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