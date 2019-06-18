Зеленський прибув на зустріч із Меркель
Президент України Володимир Зеленський прибув до відомства німецького канцлера для зустрічі з Ангелою Меркель.
Як повідомляє "Європейська правда", прибуття президента України транслювалось у прямому ефірі українських телеканалів.
Президента України в Берліні зустріли з оркестром та військовими почестями. Меркель і Зеленський потисли руки, після чого привіталися з представниками обох національних делегацій.
Українську делегацію представляють секретар РНБО Олександр Данилюк, заступник глави АП Вадим Пристайко, віцепрем'єр-міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, посол України у ФРН Андрій Мельник та речниця Зеленського Юлія Мендель.
Меркель і Зеленський зайшли до відомства німецької канцлерки, де вони проведуть робочий обід. За результатами переговорів передбачена спільна прес-конференція.
Зеленський у Берліні вже зустрівся з главою німецького Бундестагу Вольфгангом Шойбле. Вони розглянули питання продовження санкцій проти РФ і відновлення інфраструктури постраждалого від війни сходу України.
Нагадаємо:
- Із Меркель Зеленський обговорить війну та "нові економічні перспективи".
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