Зеленський прибув на зустріч із Меркель

Президент України Володимир Зеленський прибув до відомства німецького канцлера для зустрічі з Ангелою Меркель.

Як повідомляє "Європейська правда", прибуття президента України транслювалось у прямому ефірі українських телеканалів.

Президента України в Берліні зустріли з оркестром та військовими почестями. Меркель і Зеленський потисли руки, після чого привіталися з представниками обох національних делегацій.

Українську делегацію представляють секретар РНБО Олександр Данилюк, заступник глави АП Вадим Пристайко, віцепрем'єр-міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, посол України у ФРН Андрій Мельник та речниця Зеленського Юлія Мендель.

Меркель і Зеленський зайшли до відомства німецької канцлерки, де вони проведуть робочий обід. За результатами переговорів передбачена спільна прес-конференція.

Зеленський у Берліні вже зустрівся з главою німецького Бундестагу Вольфгангом Шойбле. Вони розглянули питання продовження санкцій проти РФ і відновлення інфраструктури постраждалого від війни сходу України.

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