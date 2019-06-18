Зеленский прибыл на встречу с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в ведомство немецкого канцлера для встречи с Ангелой Меркель.

Как сообщает "Европейская правда", прибытие президента Украины транеслювалось в прямом эфире украинских телеканалов.

Президента Украины в Берлине встретили с оркестром и военными почестями. Меркель и Зеленский пожали руки, после чего поздоровались с представителями обеих национальных делегаций.

Украинскую делегацию представляют секретарь СНБО Александр Данилюк, заместитель главы АП Вадим Пристайко, вице-премьер-министр регионального развития Геннадий Зубко, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник и спикер Зеленского Юлия Мендель.

Меркель и Зеленский зашли в ведомство немецкого канцлера, где они проведут рабочий обед. По результатам переговоров предусмотрена совместная пресс-конференция.

Зеленский в Берлине уже встретился с главой немецького Бундестага Вольфгангом Шойбле. Они рассмотрели вопрос продления санкций против РФ и восстановление инфраструктуры пострадавшего от войны востока Украины.

Напомним: