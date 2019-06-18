Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Польщі нагородили українця, що рятував людей під час масштабної ДТП

Вівторок, 18 червня 2019, 14:44

У Польщі нагородили українця Андрія Сироватського за порятунок людей під час ДТП на трасі неподалік від міста Щецин 9 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Fakt24.

ДТП за участі 7 авто сталася на трасі А6 в напрямку Свіноуйще. Винуватцем аварії став водій вантажівки, який не встиг загальмувати і вдарив кілька машин. Сила зіткнення була настільки великою, що деякі авто загорілися.

Загинули шестеро людей, поранення отримали 22 особи. Постраждалих рятував водій з України Андрій Сироватський, який проїжджав повз. 

За даними польських ЗМІ, чоловік витягнув з автомобілів як мінімум двох жінок і двох дітей.

"У одному автомобілі не було жодного вікна, полум'я було величезним. Я однією рукою тримав вогнегасник, допомагав іншою вийти дитині та чоловіку, можливо, батьку", – сказав Сироватський.

 

Сироватського нагородив маршал Західнопоморського воєводства Польщі Ольгерд Геблевіч. Сім'я чоловіка отримала в подарунок тижневий відпочинок на польському курорті в Колобжезі.

 

Геблевіч заявив, що напише листа президенту Анджею Дуді з клопотанням про надання Андрію Сировацькому польського громадянства.

Теми: ПольщаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Польща
Порушення кордону Польщі білоруськими гелікоптерами: у НАТО вперше відреагували
Відносини з Україною зараз "не є найкращими" - МЗС Польщі
США не вбачають у вагнерівцях загрози для НАТО
Останні новини
14:11
Нацроумінг для абонентів "Київстару" заблокували, щоб не перевантажувати інші мережі
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
Усі новини...
Реклама: