У Польщі нагородили українця, що рятував людей під час масштабної ДТП
У Польщі нагородили українця Андрія Сироватського за порятунок людей під час ДТП на трасі неподалік від міста Щецин 9 червня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Fakt24.
ДТП за участі 7 авто сталася на трасі А6 в напрямку Свіноуйще. Винуватцем аварії став водій вантажівки, який не встиг загальмувати і вдарив кілька машин. Сила зіткнення була настільки великою, що деякі авто загорілися.
Загинули шестеро людей, поранення отримали 22 особи. Постраждалих рятував водій з України Андрій Сироватський, який проїжджав повз.
За даними польських ЗМІ, чоловік витягнув з автомобілів як мінімум двох жінок і двох дітей.
"У одному автомобілі не було жодного вікна, полум'я було величезним. Я однією рукою тримав вогнегасник, допомагав іншою вийти дитині та чоловіку, можливо, батьку", – сказав Сироватський.
Сироватського нагородив маршал Західнопоморського воєводства Польщі Ольгерд Геблевіч. Сім'я чоловіка отримала в подарунок тижневий відпочинок на польському курорті в Колобжезі.
Геблевіч заявив, що напише листа президенту Анджею Дуді з клопотанням про надання Андрію Сировацькому польського громадянства.
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