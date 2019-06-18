У Польщі нагородили українця, що рятував людей під час масштабної ДТП

У Польщі нагородили українця Андрія Сироватського за порятунок людей під час ДТП на трасі неподалік від міста Щецин 9 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Fakt24.

ДТП за участі 7 авто сталася на трасі А6 в напрямку Свіноуйще. Винуватцем аварії став водій вантажівки, який не встиг загальмувати і вдарив кілька машин. Сила зіткнення була настільки великою, що деякі авто загорілися.

Загинули шестеро людей, поранення отримали 22 особи. Постраждалих рятував водій з України Андрій Сироватський, який проїжджав повз.

За даними польських ЗМІ, чоловік витягнув з автомобілів як мінімум двох жінок і двох дітей.

"У одному автомобілі не було жодного вікна, полум'я було величезним. Я однією рукою тримав вогнегасник, допомагав іншою вийти дитині та чоловіку, можливо, батьку", – сказав Сироватський.

Сироватського нагородив маршал Західнопоморського воєводства Польщі Ольгерд Геблевіч. Сім'я чоловіка отримала в подарунок тижневий відпочинок на польському курорті в Колобжезі.

Геблевіч заявив, що напише листа президенту Анджею Дуді з клопотанням про надання Андрію Сировацькому польського громадянства.