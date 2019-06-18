В Польше наградили украинца, который спасал людей во время масштабного ДТП

В Польше наградили украинца Андрея Сыроватского за спасение людей во время ДТП на трассе неподалеку от города Щецин 9 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Fakt24.

ДТП с участием 7 автомобилей произошло на трассе А6 в направлении Свиноуйще. Виновником аварии стал водитель грузовика, который не успел затормозить и ударил несколько машин. Сила столкновения была настолько велика, что некоторые авто загорелись.

Погибли шесть человек, ранения получили 22 человека. Пострадавших спасал водитель из Украины Андрей Сыроватский, который проезжал мимо.

По данным польских СМИ, мужчина вытащил из автомобилей как минимум двух женщин и двух детей.

"В одном автомобиле не было ни одного окна, пламя было огромным. Я одной рукой держал огнетушитель, помогал другой выйти ребенку и мужу, возможно, отец", - сказал Сыроватский.

Сыроватской наградил маршал Западнопоморского воеводства Польши Ольгерд Геблевич. Семья мужчины получила в подарок недельный отдых на польском курорте в Колобжеге.

Геблевич заявил, что напишет письмо президенту Анджей Дуде с ходатайством о предоставлении Андрею Сыровацкому польского гражданства.