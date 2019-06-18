Поліція затримала у Києві іноземців із 25 кілограмами героїну

Поліцейські викрили міжнародну організовану злочинну групу наркоділків та вилучили наркотики на понад 50 мільйонів гривень.

Про це інформує 18 червня Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції.

Поліцейські зупинили елітний кросовер, що належав наркодилерам, на виїзді з Києва. Перевірка автомобіля тривала декілька годин.

Оперативники вилучили у зловмисників 25 кілограмів героїну, який вони перевозили в професійно обладнаній схованці у позашляховику. Зокрема, в одному з численних тайників, якими облаштований салон автомобіля, поліцейські виявили 45 пакетів із героїном. Вони були оброблені різноманітними спеціями, щоб ускладнити виявлення наркотику службовими собаками.

Зазначається, що оперативники затримали трьох активних членів наркосиндикату з тривалими та стійкими протиправними звʼязками в наркобізнесі. Усі затримані – вихідці з Туреччини, однак тривалий час проживали і працювали в Німеччині.

За оперативними даними, героїн завозили до України контрабандою з Ірану. У подальшому наркотик невеликими партіями переправляли за кордон у заздалегідь оснащеному автотранспорті.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.