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Полиция задержала в Киеве иностранцев с 25 килограммами героина

Вторник, 18 июня 2019, 14:51

Полицейские разоблачили международную организованную преступную группу наркодельцов и изъяли наркотики на более 50 миллионов гривен.

Об этом сообщает 18 июня Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.

Полицейские остановили элитный кроссовер, принадлежавший наркодилерам, на выезде из Киева. Проверка автомобиля продолжалась несколько часов.

 
 

Оперативники изъяли у злоумышленников 25 килограммов героина, который они перевозили в профессионально оборудованном тайнике во внедорожнике. В частности, в одном из многочисленных тайников, которыми оснащен салон автомобиля, полицейские обнаружили 45 пакетов с героином. Они были обработаны различными специями, чтобы затруднить обнаружение наркотика служебными собаками.

Отмечается, что оперативники задержали трех активных членов наркосиндиката с длительными и устойчивыми противоправными связями в наркобизнесе. Все задержанные - выходцы из Турции, однако длительное время проживали и работали в Германии.

По оперативным данным, героин завозили в Украину контрабандой из Ирана. В дальнейшем наркотик небольшими партиями переправляли за границу в заранее оборудованном автотранспорте.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: полицияКиев
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