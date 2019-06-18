Меркель на зустрічі із Зеленським тремтіла і похитувалася - ЗМІ

65-річна канцлерка Німеччини Ангела Меркель виглядала нездоровою, коли зустріла президента України Володимира Зеленського у Берліні: її тіло помітно тремтіло та похитувалося.

Про це, як передає "Європейська правда", пише AP.

"Інцидент стався у вівторок вдень, коли в спекотну погоду вони стояли біля офісу Меркель, а військовий оркестр грав національні гімни. Меркель склала руки перед собою, коли німецький гімн почав грати і, здавалося, не могла втримати своє тіло від тремтіння. Після гімнів Меркель виглядала краще, швидко зайшла червоною доріжкою із Зеленським у будівлю, зупиняючись, щоб привітати військовий оркестр", - йдеться у матеріалі.

Зеленський у Берліні вже зустрівся з главою німецького Бундестагу Вольфгангом Шойбле. Вони розглянули питання продовження санкцій проти РФ і відновлення інфраструктури постраждалого від війни сходу України.

Як повідомлялося, із Меркель Зеленський обговорить війну та "нові економічні перспективи".