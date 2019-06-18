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Меркель на встрече с Зеленским дрожала и покачивалась – СМИ

Вторник, 18 июня 2019, 15:27

65-летняя канцлер Германии Ангела Меркель выглядела нездоровой, когда встретила президента Украины Владимира Зеленского в Берлине: она заметно дрожала и покачивалась.

Об этом, как передает "Европейская правда", пишет AP.

"Инцидент произошел во вторник днем, когда в жаркую погоду они стояли возле офиса Меркель, а военный оркестр играл национальные гимны. Меркель сложила руки перед собой, когда немецкий гимн начал играть и, казалось, не могла удержать свое тело от дрожи. После гимнов Меркель выглядела лучше, быстро прошла по красной дорожке с Зеленским в здание, останавливаясь, чтобы поприветствовать военный оркестр", - говорится в материале.

 
 

Зеленский в Берлине уже встретился с главой немецкого Бундестага Вольфгангом Шойбле. Они рассмотрели вопрос продления санкций против РФ и восстановления инфраструктуры пострадавшего от войны востока Украины.

Как сообщалось, с Меркель Зеленский обсудит войну и "новые экономические перспективы".

Темы: МеркельГерманияЗеленский
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