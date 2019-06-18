Зеленський: У липні почнеться підготовка зустрічі лідерів "нормандської четвірки"

Підготовка до зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, України та Росії – почнеться у липні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Берліні на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангели Меркель.

"Для мене найголовніше питання – припинення війни. Обговорювалися дати після парламентських виборів в Україні (заплановані на 21 липня, - ред.). Але я хочу, щоб ця зустріч відбулася терміново, тому перша робоча зустріч відбудеться в липні", - сказав Зеленський.

Меркель у свою чергу зазначила, що готова підтримати всі зусилля для врегулювання ситуації на Донбасі в рамках "нормандського формату".

За її словами, зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться 12 липня.

"Ми готові, я, як і президент Макрон готова, і шукаємо якомога швидку можливість зустрітися", - сказала канцлерка.

Нагадаємо, вчора президент Франціїї Еммануель Макрон на зустрічі із Зеленським заявив про готовність прийняти зустріч лідерів "нормандської четвірки".

Європейська правда