Зеленский: В июле начнется подготовка встречи лидеров "нормандской четверки"

Подготовка к встрече лидеров стран "нормандской четверки" - Германии, Франции, Украины и России - начнется в июле.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Для меня главный вопрос - прекращение войны. Обсуждались даты после парламентских выборов в Украине (запланированы на 21 июля, - ред.). Но я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча состоится в июле", - сказал Зеленский.

Меркель в свою очередь отметила, что готова поддержать все усилия для урегулирования ситуации на Донбассе в рамках "нормандского формата".

По ее словам, встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" состоится 12 июля.

"Мы готовы, я, как и президент Макрон, готова, и ищем наиболее быструю возможность встретиться", - сказала канцлер.

Напомним, вчера президент Франциии Эммануэль Макрона на встрече с Зеленским заявил о готовности принять встречу лидеров "нормандской четверки".

Европейская правда